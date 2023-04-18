Жительница Ставрополья хотела найти работу в Сети, а обрела пять чужих кредитов

Жительница Ставрополья хотела найти работу в Сети, но вместо этого потеряла 400 тысяч рублей, наткнувшись на мошенников. Теперь она пытается достучаться до полиции и прокуратуры.

Жительница Ставрополья хотела найти работу в Сети, но вместо этого потеряла 400 тысяч рублей. Видео © LIFE

Татьяна (имя изменено) искала в Интернете работу. Через несколько дней поисков ей позвонила женщина и предложила зарабатывать из дома. Для старта работы Татьяне нужно было открыть специальный счёт и пройти тренинг. Счёт не открывался, и для устранения технических неполадок подключили "опытного специалиста" Даниила Пацаева. Во время созвона в Zoom в личном кабинете продолжала всплывать ошибка и Пацаев советовал повторить операцию, так счета открывались вновь и вновь.

Женщина слушалась его и лишь после завершения звонка поняла, что на ней уже пять кредитов на 300 тысяч рублей. Кроме того, лишилась она и собственных накоплений в 100 тысяч рублей.

На следующий день женщина сразу побежала в полицию и банк. Но там ей сказали, что она собственноручно перевела деньги, а это значит, сама виновата. Принимать заявление с просьбой разобраться банк отказался. Но на этом история не закончилась, спустя несколько дней Пацаев вновь позвонил Татьяне с предложением продолжить "обучающий тренинг", а после обозвал её последними словами и сказал, что ни она, ни полиция никогда его не найдут.