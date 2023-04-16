В Москве около 100 пенсионеров могут лишиться квартир из-за кредитных мошенников

В Москве порядка ста пенсионеров могут лишиться своего единственного жилья из-за кредитных мошенников. По словам Людмилы Пашенцевой — одной из пострадавших, — изначально пожилым людям названивали с предложением попробовать себя в торговле на бирже и уже в ходе разговора раскручивали на обращение к кредиторам.

Сюжет об обманутых кредиторами московских пенсионерах. Видео © SHOT

"Мой муж — пенсионер, был дома, ему стали названивать мошенники, [предлагали] поучаствовать в торгах на бирже. А для того, чтобы играть, нужны деньги. Он говорит: "У меня денег нет". — "Возьмите кредит". Он говорит: "Да кто же мне его даст? Я пенсионер неработающий". И тогда они говорят: "Обратитесь вот в эту фирму", — рассказала она SHOT.

Все "клюнувшие" на уловку пенсионеры обращались в микрофинансовую организацию "Живые деньги", где им подсовывали кабальные договоры сроком на 12 месяцев под 42% годовых и с залогом в виде собственного жилья. Таким образом, у некоторых пострадавших ежемесячный платёж доходил до 90 тысяч рублей.

Как утверждает адвокат Ксения Новикова, пенсионеры — целевая аудитория мошеннической организации. Сейчас многие из них уже рискуют остаться без крыши над головой по решению суда.

"Сейчас уже в судебном порядке на эти жилые помещения обращаются взыскания, то есть люди могут оказаться просто на улице. Люди, когда приходили [за деньгами], они думали, что они заключают договор с ООО "Живые деньги", предполагая, что это микрофинансовая организация, ну или кредитная организация. А по факту оказалось, что договоры заключались с физическими лицами", — рассказала юрист.

Она отметила, что гражданско-правовая сторона мошеннической схемы была проработана отлично: момент подписания договора и передачи денег снимался на камеру. Причём после её выключения практически у всех часть средств забиралась.

Внимание правоохранительных органов данная ситуация привлекла после того, как число пострадавших достигло ста человек. На данный момент на кредиторов заведено уголовное дело, а сами они ссылаются на добровольный характер подписанных пенсионерами бумаг.