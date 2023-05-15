Россиянам назвали способ вернуть деньги, украденные мошенниками

Чтобы вернуть деньги, которые украл мошенник, нужно подать на него в суд. Правда, для этого нужно установить его личность, рассказал агентству "Прайм" зампредседателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов.

По его словам, первым делом нужно подать заявление о совершённом преступлении в полицию. Если списание средств ещё не произошло, имеет смысл заблокировать карту в мобильном приложении, а затем обратиться в банк с требованием отменить операцию. В случае если она была выполнена, стоит запросить её выписку у банка или в мобильном приложении. Далее нужно зафиксировать факт мошенничества: заскринить переписку, абонентский номер, время и продолжительность разговора.

"Обратиться с заявлением можно в любое отделение полиции. Однако в случае возбуждения уголовного дела предварительное расследование будет производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 152 УПК)", — пояснил Данилов.

В полиции в течение 30 дней с момента подачи заявления примут решение о возбуждении уголовного дела. Когда злоумышленника найдут и вынесут ему приговор, то у пострадавшего будет шанс вернуть все украденные средства.