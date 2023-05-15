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15 мая, 01:29

Россиянам назвали способ вернуть деньги, украденные мошенниками

Адвокат Данилов: Вернуть украденные деньги можно, выяснив личность мошенника

Чтобы вернуть деньги, которые украл мошенник, нужно подать на него в суд. Правда, для этого нужно установить его личность, рассказал агентству "Прайм" зампредседателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов.

По его словам, первым делом нужно подать заявление о совершённом преступлении в полицию. Если списание средств ещё не произошло, имеет смысл заблокировать карту в мобильном приложении, а затем обратиться в банк с требованием отменить операцию. В случае если она была выполнена, стоит запросить её выписку у банка или в мобильном приложении. Далее нужно зафиксировать факт мошенничества: заскринить переписку, абонентский номер, время и продолжительность разговора.

"Обратиться с заявлением можно в любое отделение полиции. Однако в случае возбуждения уголовного дела предварительное расследование будет производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 152 УПК)", — пояснил Данилов.

В полиции в течение 30 дней с момента подачи заявления примут решение о возбуждении уголовного дела. Когда злоумышленника найдут и вынесут ему приговор, то у пострадавшего будет шанс вернуть все украденные средства.

Мошенники стали использовать нейросети для обмана

Мошенники стали использовать нейросети для обмана

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелёв рассказал, что мошенники при помощи чат-ботов составляют идеальные тексты и пользователи охотнее переходят по вредоносным ссылкам.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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