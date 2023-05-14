Эксперты рассказали, как мошенники с помощью ботов похищают данные и деньги

Россиян предупредили о новом способе мошенничества — при помощи чат-ботов: они составляют идеальные тексты, и пользователи охотнее переходят по вредоносным ссылкам. Как не стать жертвой таких злоумышленников, рассказал газете "Известия" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелёв.

"В начале этого года в России разоблачили такую мошенническую схему, связанную с социальными выплатами. Мошенники оставляли в общественных местах QR-коды с объявлением о бесплатной консультации по гарантированным выплатам, код, в свою очередь, вёл на чат-бот в одном из мессенджеров. При общении с чат-ботом людей убеждали, что они имеют право на соцвыплату, после чего жертвы вводили свои финансовые данные, которые и похищали мошенники", — предупредил эксперт.

По словам специалиста, хакеры научились рассылать вирусы-шифровальщики и плагины для браузера, которые способны похищать пароли и данные банковских карт. Эксперт предупредил, чтобы россияне не хранили такие данные в памяти гаджетов, ведь чат-боты максимально имитируют человеческое общение.

Специалисты рекомендуют в целях безопасности всегда проводить аутентификацию только на официальных сайтах и в приложениях и не сообщать ботам персональную информацию.