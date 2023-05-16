Бабушка встретилась с "агентами ЦБ" в ресторане KFC и отдала им несколько миллионов рублей

Мошенники под видом сотрудников ЦБ развели 83-летнюю россиянку на семь миллионов рублей, пригрозив ей по телефону банкротством. Бабушка передавала свои сбережения "агентам из Центробанка" в ресторане KFC, пароль для встречи был "День Победы".

Как сообщает SHOT, бабушку начали донимать звонками перед 9 Мая. Аферисты использовали классическую схему и сказали пенсионерке, что некие злоумышленники пытаются оформить на женщину многомиллионные кредиты. Сначала та не поверила, и тогда "сотрудники Банка России" припугнули пенсионерку тем, что её дети и внуки будут годами выплачивать эти долги.

Бабушка сняла со счёта около 1,5 млн рублей и отправилась в KFC на встречу с "агентом, который положит средства на безопасные счета". После кодовой фразы "День Победы" бабушка отдала неизвестному конверт, в котором лежала половина суммы. Вторую часть бабушка отдавать отказалась из-за сомнений в их честности. На задание по изъятию у недоверчивой бабушки второго конверта отправили более убедительного мошенника.

9 Мая пенсионерке снова позвонили и сказали, что преступники теперь оформляют кредиты на её больного мужа. По тому же сценарию пенсионерка распрощалась ещё с шестью миллионами. Сейчас вымогателей ищет полиция.