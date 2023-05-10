Аферисты из мобильной игры обещали москвичке акции "Газпрома" и вычистили её банковский счёт
Пожилую москвичку развели в мобильной игре на 80 тысяч, обещав акции "Газпрома"
Пенсионерку из Москвы развели на крупную сумму при попытке вложиться в акции "Газпрома". Как пишет SHOT, 81-летняя Ольга Васильевна увидела рекламу с предложением инвестировать в будущий пассивный доход, играя на телефоне в головоломку Block Puzzle Guardian.
Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонила "аналитик Виктория", объяснившая жертве основы профессии инвестора. Прослушав лекцию, пенсионерка продиктовала мошеннице данные своей банковской карты, однако доходов так и не увидела: с её счёта сняли 80 тысяч рублей.
Лайф рассказывал, как мошенники развели на 20 тысяч рублей 21-летнего студента московского Финансового университета, пообещав продать ему санкционные кроссовки. Доверчивый парень перевёл неизвестным всю сумму, после чего они перестали выходить на связь.
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