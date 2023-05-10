Аферисты из мобильной игры обещали москвичке акции "Газпрома" и вычистили её банковский счёт

Пенсионерку из Москвы развели на крупную сумму при попытке вложиться в акции "Газпрома". Как пишет SHOT, 81-летняя Ольга Васильевна увидела рекламу с предложением инвестировать в будущий пассивный доход, играя на телефоне в головоломку Block Puzzle Guardian.

Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонила "аналитик Виктория", объяснившая жертве основы профессии инвестора. Прослушав лекцию, пенсионерка продиктовала мошеннице данные своей банковской карты, однако доходов так и не увидела: с её счёта сняли 80 тысяч рублей.