В Москве студента-модника развели на 20 тысяч, пообещав санкционные кроссы
Студента Финуниверситета обманули на 20 тысяч рублей, пообещав кроссовки Adidas
21-летнего студента московского Финансового университета обманули на 20 тысяч рублей, пообещав санкционные кроссовки Adidas Yeezy Boost 500. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё началось с того, что парень написал в соцсетях, что ему очень нужны кроссовки именно этой модели, однако найти их сложно, ведь Adidas ушёл из РФ. С четверокурсником связался неизвестный молодой человек, который представился продавцом. Злоумышленник заверил, что привозит кроссовки из-за рубежа и именно сейчас Yeezy Boost 500 есть в наличии. Незнакомец предложил для покупки перевести десять тысяч рублей в качестве предоплаты и ещё столько же, когда заказ будет у курьера.
Будущий финансист послушался и скинул деньги, но потом курьер, который якобы уже был в пути, исчез. Студент хотел написать "продавцу", однако сделать этого не получилось: парня добавили в чёрный список. Сейчас обманщика ищут правоохранители.
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