В Москве студента-модника развели на 20 тысяч, пообещав санкционные кроссы

Всё началось с того, что парень написал в соцсетях, что ему очень нужны кроссовки именно этой модели, однако найти их сложно, ведь Adidas ушёл из РФ. С четверокурсником связался неизвестный молодой человек, который представился продавцом. Злоумышленник заверил, что привозит кроссовки из-за рубежа и именно сейчас Yeezy Boost 500 есть в наличии. Незнакомец предложил для покупки перевести десять тысяч рублей в качестве предоплаты и ещё столько же, когда заказ будет у курьера.