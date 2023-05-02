Брачный аферист развёл девять женщин в Петербурге, а помогала "альфа-самцу" жена

В Санкт-Петербурге девять женщин отдали деньги брачному аферисту. Одна из пострадавших — Елена Павлова — даже лишилась квартиры и 11 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в соблазнении жертв мужчине помогала супруга, которую он скрывал.

Петербурженка лишилась квартиры и 11 миллионов рублей из-за брачного афериста. Видео © Telegram / SHOT

Пострадавшая рассказала, что случайно встретила обольстителя и бывшего одноклассника Владимира в юридической конторе, куда приехала к адвокату. У женщины спустя много лет вспыхнули чувства. Ухажёр стал водить её в театр, задаривать цветами и писал романтичные сообщения.

Через какое-то время возлюбленные съехались. Владимир сделал даме сердца предложение, но та отказала. Дело в том, что Павлова застала мужчину с другой — как-то в ресторане он обнимал соперницу, в фирме которой они и встретились спустя много лет. Позже выяснилось, что они супруги. По словам потерпевшей, любовник потребовал вернуть украшения и все потраченные на ухаживания средства, то есть 11 миллионов рублей. Когда Павлова отказала, он стал угрожать судом.

Более того, в окно квартиры своей жертвы на Невском проспекте якобы пытались установить прослушивающее устройство, чтобы узнать, где именно находятся деньги, однако женщина всё заметила. Она также рассказала, что на неё было организовано три нападения.

"Одно из них было ножевое. Там ещё было нападение с собаками, меня и собакой травили, у меня были серьёзные укусы с серьёзными повреждениями", — говорит жертва.

Павлова настолько сильно испугалась, что написала расписку, что всё вернет, и доверенность на однокомнатную квартиру. Её бывший возлюбленный с женой хотели продать уже и вторую недвижимость Павловой, однако в тот момент женщина обратилась в полицию. В итоге возбуждены два уголовных дела.