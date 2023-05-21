На дне Ладожского озера нашли второй затонувший корабль XIX–XX века

В Ладожском озере обнаружили ушедший на дно корабль и некоторое количество бутылок, их датируют XIX – началом XX века. Экспедиция в глубины озера была организована как часть исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин", сообщил РИА "Новости" координатор проекта 1XPEDITION и руководитель орловского клуба подводного плавания ДИВО Сергей Куликов.

Дайверы обнаружили затонувший корабль — за время экспедиции это уже вторая такая находка — в водном пространстве острова Валаам. В поисках сыграло большую роль современное техническое оборудование.

"Это деревянный корабль, скорее всего, конца XIX – начала ХХ века. Чтобы точно определить, какого он года постройки, потребуются ещё погружения. Водолазы под водой, помимо видеосъёмки, проводят замеры корабля, чтобы установить его принадлежность, возраст и, возможно, его судьбу", — сообщил Куликов.

Глава регионального отделения ДОСААФ по Орловскому региону Алексей Петрыкин поделился информацией о дальнейших исследованиях корабля, рассказав, что планируются ещё несколько погружений большой команды дайверов для досконального исследования затонувшего судна. Петрыкин уверен, что на корабле обнаружены ещё не все артефакты.

О двух бутылках, найденных под повреждёнными частями судна, рассказал один из участников экспедиции, студент исторического факультета ОГУ имени И.С. Тургенева Никита Князев.

"На первой ёмкости зелёного цвета имеется выгравированная надпись "Завед. искусств. мин. водъ. Гойери Редлихъ въ Москвѣ". Судя по грамматике, находка относится ко второй половине XIX – началу ХХ века. Вероятнее всего, ёмкость использовалась для минеральных напитков. Вторая ёмкость использовалась в обрядово-религиозных целях. У неё малый объём, с одной стороны изображены Сергий и Герман — основатели Валаамского монастыря, а с другой — надпись "преподобные чудотворцы Сергий и Герман Валаамские". Датировку этого сосуда помогут установить эксперты", — поведал Князев.

По словам Куликова, ценные находки передадут музеям Валаамского монастыря. Он также вспомнил об иконе Николая Чудотворца, которую нашли два года назад в Никоновской бухте и уже передали священнослужителям.

"Это была удивительная находка, очень интересная икона, нехарактерная. Сейчас её можно увидеть в музее монастыря. Мы надеемся и верим, что основатели монастыря — преподобные Сергий и Герман — помогают нам в этой экспедиции", — поделился специалист.

Михаил Шишков, пресс-секретарь Валаамского монастыря, рассказал интересную деталь: спустя ровно два года после того, как была обнаружена икона, ныряльщикам попалась очередная интереснейшая находка — небольшая бутылочка с изображением преподобных Сергия и Германа. Шишков уверен, что это явное свидетельство того, что святые покровительствуют экспедиции.