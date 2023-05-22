Где знакомиться, когда исчезнет Tinder: 6 российских сайтов знакомств для людей разных поколений и интересов

Зарубежных социальных платформ становится всё меньше. Недавно Tinder заявил об уходе из России, а TikTok ограничил работу в РФ ещё в 2022 году. Такая ситуация расстраивает пользователей, но играет на пользу отечественным платформам, ведь для них открываются широкие возможности для приобретения новой аудитории.

1. Найди свою любовь в Mamba

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Mamba существует с 2003 года, однако с уходом Tinder сервис снова стал актуальным для тех, кто ищет вторую половинку. Приложение зарекомендовало себя как социальная сеть для бумеров: средний возраст пользователей составляет 25–45 лет. Как правило, здесь ищут серьёзные отношения, а выбор делают тщательнее, чем в других подобных сервисах. У социальной сети есть несколько особенностей: ведение "личного дневника", встроенные игры, а также расширенный поиск за оплату VIP-подписки.

2. Что за приложение Chips

Chips — это социальная сеть с видеочатами, где можно находить друзей и крашей, а также создавать треды, как в "Твиттере". Главная особенность приложения — горизонтальная лента из видеоответов, состоящая из вопросов и обсуждений. Основная аудитория сервиса — зумеры от 15 до 25 лет, которые привыкли знакомиться в Интернете. Поэтому в Chips присутствует специальная функция крашей — специальные валентинки. Если хотите, отправляйте анонимно, но получатель может узнать поклонника, если выполнит специальное задание. Социальная сеть похожа на TikTok форматом видео и алгоритмов, но делает ставку на социализацию и уникальный контент.

3. Fiesta — аналог запрещёнки для обмена фото

Изначально концепция Fiesta заключалась в создании и поиске мероприятий по всему миру. Но на фоне последних событий компания решила сменить вектор и стать заменой известной социальной сети для публикаций фото и видеоконтента. При этом функционал, связанный с событиями, сохранился. Сейчас пользователям доступна лента с публикациями, мессенджер, создание мероприятий и другие опции. Социальная сеть нашла отклик у миллениалов, для которых формат "запрещённограма" уже стал привычным.

4. Музыкальное приложение "Панч"

"Панч" называют "Тиктоком" для музыкантов. В этой социальной сети начинающие битмейкеры могут создавать музыку и развиваться как артисты. Сервис помогает специальным функционалом: здесь есть 700+ битов, возможность записывать демки, а также эффекты вроде автотюна, реверба и т.д. Помимо музыкальных опций "Панч" — это сообщество артистов и менеджеров, которые помогают друг другу расти. Сервис часто проводит онлайн- и офлайн-мероприятия для нетворкинга. Социальная сеть предлагает не только полезные знакомства, но и шанс стать будущей звездой. Здесь проводятся челленджи, во время которых перспективные демопесни могут заметить музыкальные эксперты и впоследствии помочь превратить их в полноценный коммерческий продукт.

5. Бизнес-знакомства ищите в Tenchat

Приложение Tenchat взяло идеи LinkedIn и создало российский аналог деловой социальной сети. Сервис объединяет предпринимателей, сотрудников и блогеров на одной платформе, фокусируя внимание на работе и бизнесе. Контент проекта направлен на нетворкинг, но форматом Tenchat напоминает современные социальные сети: здесь присутствуют мессенджер, подписки и сториз. Ключевая особенность Tenchat — ИИ-алгоритм "Зевс", который выдает релевантный контент и следит за подозрительными и мошенническими схемами. А ещё проект предлагает аналог Tinder, но для рабочих знакомств — "Бизнес.Тиндер".

6. Teamo — лучший аналог Tinder