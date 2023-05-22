Беглая собака из России три месяца путешествовала по Норвегии, пока её искала хозяйка

Жительница посёлка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в январе убежала из дома и попала в Норвегию. По словам девушки, четырёхлетняя Соня нашлась в приграничном городе Киркенес.

В беседе с РИА "Новости" Татьяна рассказала, что раньше собака жила в приюте. Девушка забрала её оттуда и выходила, однако позже животное отправили на временную передержку в Заполярный, откуда она и сбежала в соседнюю страну. Несколько раз Соню видели на трассе, очевидцы говорили, что собака шла в сторону Мурманска. Однажды четвероногая путешественница даже забрела на комбинат.

Собака Соня, сбежавшая в Норвегию. Фото © VK / Scandinavia Club

На поиски животного вышли волонтёры, которые в ходе поисков прошли десятки километров. Найти Соню получилось случайно. Собака подошла к одному из частных домов, где её накормили, сфотографировали, а информацию о ней опубликовали в соцсетях. Татьяна увидела это и поняла, что Соню занесло в Норвегию.

"Я сразу написала в полицейский комиссариат, связалась с различными службами, нашла в Киркенесе русских, подключилась полиция, поймала её. Со мной связались наши пограничники, я выслала паспорт, фотографии Сони, доказала, что являюсь ее хозяйкой", — поделилась россиянка.

Сони не было дома больше трёх месяцев. Сейчас она отбывает карантин, после чего ей сделают прививки и поставят чип.