У неё грустные зелёные глаза: Кошку в переноске нашли в зоне вылета в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево ищет хозяина найденной в зоне вылета кошки в переноске
Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
В зоне вылета столичного аэропорта Шереметьево охранники обнаружили подозрительный предмет, это оказалась небольшая переноска с кошкой внутри. Об этом рассказали в самом аэропорту.
"Бдительные сотрудники "Шереметьево Безопасности" обнаружили оставленного в переноске домашнего питомца в зоне вылета терминала В. Наши работники оперативно отреагировали. Обследовали переноску с домашним животным. Это оказалась кошечка", — написано в телеграм-канале.
Сейчас за животным ухаживают сотрудники Шереметьево, его кормят, выгуливают и временно поместили в просторную переноску. Если через неделю прежний владелец не объявится, то кошку передадут в социальный приют или попробуют самостоятельно найти нового хозяина.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали москвича, который прилетел с Кубы и имел при себе четыре таблетки MDMA. У него дома обнаружили ещё больше различных наркотиков.