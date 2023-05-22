У неё грустные зелёные глаза: Кошку в переноске нашли в зоне вылета в Шереметьево

В зоне вылета столичного аэропорта Шереметьево охранники обнаружили подозрительный предмет, это оказалась небольшая переноска с кошкой внутри. Об этом рассказали в самом аэропорту.







"Бдительные сотрудники "Шереметьево Безопасности" обнаружили оставленного в переноске домашнего питомца в зоне вылета терминала В. Наши работники оперативно отреагировали. Обследовали переноску с домашним животным. Это оказалась кошечка", — написано в телеграм-канале.

Сейчас за животным ухаживают сотрудники Шереметьево, его кормят, выгуливают и временно поместили в просторную переноску. Если через неделю прежний владелец не объявится, то кошку передадут в социальный приют или попробуют самостоятельно найти нового хозяина.