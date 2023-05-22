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22 мая, 09:37

У неё грустные зелёные глаза: Кошку в переноске нашли в зоне вылета в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево ищет хозяина найденной в зоне вылета кошки в переноске

<p>Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/svo_online/4413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шереметьево</a></p>

Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево

В зоне вылета столичного аэропорта Шереметьево охранники обнаружили подозрительный предмет, это оказалась небольшая переноска с кошкой внутри. Об этом рассказали в самом аэропорту.

  • Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
    Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
  • Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
    Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
  • Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево
    Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево

Брошенная в аэропорту кошка. Фото © t.me / Шереметьево

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"Бдительные сотрудники "Шереметьево Безопасности" обнаружили оставленного в переноске домашнего питомца в зоне вылета терминала В. Наши работники оперативно отреагировали. Обследовали переноску с домашним животным. Это оказалась кошечка", — написано в телеграм-канале.

Сейчас за животным ухаживают сотрудники Шереметьево, его кормят, выгуливают и временно поместили в просторную переноску. Если через неделю прежний владелец не объявится, то кошку передадут в социальный приют или попробуют самостоятельно найти нового хозяина.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали москвича, который прилетел с Кубы и имел при себе четыре таблетки MDMA. У него дома обнаружили ещё больше различных наркотиков.

Татьяна Миссуми
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