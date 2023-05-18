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18 мая, 15:43

Москвич прилетел с Кубы с наркотиками, а дома у него нашли ещё

Москвича задержали в Шереметьево с четырьмя таблетками наркотика

В аэропорту Шереметьево задержали москвича, который прилетел с Кубы и имел при себе четыре таблетки MDMA. У него дома обнаружили ещё больше различных наркотиков, пишет SHOT.

По его данным, в рюкзаке у 42-летнего мужчины обнаружили MDMA массой около двух граммов. По закону это считается значительным объёмом. При обыске в квартире у москвича нашли ещё 150 таблеток, 200 граммов мефедрона, а также смесь мефедрона с кокаином (три грамма).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Красноярском крае задержанный проглотил нарковещдоки в ходе допроса. Мужчина выкрал из ящика стола пакет с психоактивным синтетическим веществом MDMB.

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ТАСС \ Виктория Вотоновская

Илья Суриков
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