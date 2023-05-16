В Челябинске приёмного ребёнка хотят вернуть сидевшим родителям-наркоманам

В Челябинске семья может лишиться приёмной дочери из-за желания родителей-зэков вернуть ребёнка. Как пишет SHOT, Анна и Александр взяли Анастасию из детского дома четыре года назад, когда её биологические родители были лишены родительских прав. Спустя годы девочка стала жить нормальной жизнью: забыла слова "водка" и "пиво", перестала бояться спать одна и заимела собственную комнату.

Рассказ Анны о родных родителях её приёмной дочери. Видео © SHOT

Однако недавно её отец — дважды судимый за сбыт наркотиков и организацию наркопритона — вышел из колонии, вступил в секту евангелистов-пятидесятников и заявил о желании вернуть ребёнка. Присоединилась к процессу и мать девочки — наркоманка-рецидивистка, которой осталось сидеть ещё пять лет за распространение веществ.

Недавно она через суд восстановила свои родительские права, однако это, по мнению новых родителей, было сделано в качестве своеобразного юридического финта: наличие ребёнка является смягчающим обстоятельством и аргументом для условно-досрочного освобождения.

"Я всё время читаю [старые] рапорты инспекторов о том, в каких условиях ребёнок находился, показания соседей нескольких. Мне страшно. Аморальный образ жизни, [семья] характеризуется отрицательно", — рассказала Анна.

Сейчас приёмные родители борются за Настю в суде. Они подавали апелляцию на восстановление родной мамой родительских прав, но проиграли. Последняя надежда сохранить дочь — Кассационный суд.