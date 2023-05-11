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11 мая, 18:07

Голод и побои: Россиянка с 19-летним пасынком месяцами истязали четверых приёмных детей

В Сочи на женщину и её пасынка завели уголовное дело за истязание приёмных детей

На 47-летнюю жительницу Сочи и её 19-летнего пасынка завели уголовное дело за истязание четверых приёмных детей. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, с декабря 2022 года по 1 мая 2023 года они систематически издевались над потерпевшими.

"Женщина вместе со старшим приёмным сыном систематически применяли физическую силу к четверым несовершеннолетним приёмным детям, лишали их пищи на целый день, а также оскорбляли. Для истязания потерпевших фигуранты использовали незначительные поводы, такие как непослушание, и, таким образом, наказывали несовершеннолетних за провинности", говорится в опубликованном сообщении.

О произошедшем они рассказали старшим приёмным детям, которые проживают отдельно от нерадивых родственников, а те сообщили обо всём правоохранителям. На данный момент ведётся расследование, детей изъяли из семьи. Руководитель краевого Следственного управления Андрей Маслов взял на контроль ход уголовного дела.

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Матвей Константинов
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