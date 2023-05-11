Свирепая толпа из 30 мужчин с битами разгромила кафе в Москве и зверски избила персонал

В столичное кафе ворвались неизвестные в масках, битами разгромили мебель и напали на посетителей и сотрудников. О случившемся сообщает региональное МВД РФ и публикует кадры с места преступления.

В Москве неизвестные разгромили кафе. Видео © t.me / МВД Медиа

"Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о нападении на посетителей и персонал кафе на Вешняковской улице в Восточном административном округе города Москвы. На место происшествия были незамедлительно направлены несколько нарядов", — рассказали в ведомстве.

Всё произошло после полуночи. Злоумышленники, вооружённые битами и ножами, зашли в кафе и устроили там настоящий погром. На кадрах видно разбитую мебель, испорченные элементы декора. По словам очевидцев, преступники также угрожали присутствующим, после чего скрылись. Полиция смогла найти их по горячим следам, в автомобилях задержанных найдены молотки и биты, с которыми совершалось нападение.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются мотивы преступников. В МВД не стали называть число задержанных, но очевидцы говорят, что их было около 30.