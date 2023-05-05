Убийцу обезглавленного россиянина нашли по жуткой записи с диктофона его друга-боксёра

Пенсионера из города Серова Свердловской области убил и расчленил его близкий друг, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Выйти на преступника правоохранителям помог случайно включённый диктофон.

Сейчас 66-летний подозреваемый заключён под стражу. По версии следователей, в день убийства он распивал с приятелем алкоголь в своей квартире на улице Новой. В процессе между мужчинами произошёл конфликт, перетёкший в драку.

"Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый приискал в квартире тяжёлый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия совершённого преступления обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил её в уличный контейнер для сбора мусора", — уточняется в релизе.

Горелых рассказал, что в тот вечер три друга детства выпивали по случаю встречи. Все трое мужчин боксёры, задержанный — кандидат в мастера спорта. В полиции он сначала заявил, что нашёл тело в своей квартире, а потом признался в содеянном. Для доказательства причастности к убийству правоохранители использовали полиграф.

"Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. Брал 51-ю статью конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката. <...> Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило", — отметил полицейский.