Убийцу обезглавленного россиянина нашли по жуткой записи с диктофона его друга-боксёра
На Урале задержали 66-летнего боксёра, отпилившего голову другу детства
Пенсионера из города Серова Свердловской области убил и расчленил его близкий друг, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Выйти на преступника правоохранителям помог случайно включённый диктофон.
Сейчас 66-летний подозреваемый заключён под стражу. По версии следователей, в день убийства он распивал с приятелем алкоголь в своей квартире на улице Новой. В процессе между мужчинами произошёл конфликт, перетёкший в драку.
"Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый приискал в квартире тяжёлый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище потерпевшего. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия совершённого преступления обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил её в уличный контейнер для сбора мусора", — уточняется в релизе.
Горелых рассказал, что в тот вечер три друга детства выпивали по случаю встречи. Все трое мужчин боксёры, задержанный — кандидат в мастера спорта. В полиции он сначала заявил, что нашёл тело в своей квартире, а потом признался в содеянном. Для доказательства причастности к убийству правоохранители использовали полиграф.
"Сперва он пытался придумать алиби, чтобы избежать ответственности за содеянное. Брал 51-ю статью конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, нанял адвоката. <...> Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило", — отметил полицейский.
Напомним, 2 мая в одном из жилых домов в городе Серове на Урале нашли обезглавленное тело 62-летнего мужчины. 22 апреля пенсионер ушёл из дома и пропал. Тело нашли в соседней пятиэтажке. Родственники погибшего утверждали, что врагов у мужчины никогда не было.
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