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2 мая, 08:23

На Урале нашли обезглавленное тело пенсионера

В Свердловской области расследуют дело о смерти найденного без головы мужчины

Обезглавленное тело 62-летнего мужчины нашли в одном из жилых домов в городе Серове Свердловской области. Об этом сообщил портал E1.ru.

Пенсионер 22 апреля ушёл из дома и бесследно пропал. В ходе поисков тело мужчины нашли в пятиэтажке, находящейся недалеко от его дома. Однако на месте находки не хватало одной важной детали — теперь полицейские ищут голову погибшего. Причём опознание уже проводилось, родственники подтвердили личность. Узнали пенсионера по одной примете: у него на боку большой ожог, поделился брат погибшего.

Родственники при этом уверены, что врагов у мужчины не было. На пенсию он вышел несколько лет назад, а до этого работал на тепловой электростанции. Указывается, что свердловские следователи пока не раскрывают подробности произошедшего, но глава СК в Серове подтвердил нахождение тела пенсионера.

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Светлана Оперук
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