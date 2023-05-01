С 90-летней пенсионеркой в Москве могла жестоко расправиться её дочь

Правоохранители подозревают в убийстве 90-летней женщины, тело которой нашли на северо-западе Москвы, её дочь. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СУ СКР по столице.

"Задержана дочь потерпевшей, подозреваемая в убийстве своей матери на северо-западе Москвы", — говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где её допросят. По предварительным данным, между москвичками произошла ссора на бытовой почве.