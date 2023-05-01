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1 мая, 10:57

С 90-летней пенсионеркой в Москве могла жестоко расправиться её дочь

СК: По подозрению в убийстве 90-летней женщины в Москве задержана её дочь

Правоохранители подозревают в убийстве 90-летней женщины, тело которой нашли на северо-западе Москвы, её дочь. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СУ СКР по столице.

"Задержана дочь потерпевшей, подозреваемая в убийстве своей матери на северо-западе Москвы", говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемую доставят в подразделение столичного Следственного комитета, где её допросят. По предварительным данным, между москвичками произошла ссора на бытовой почве.

В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

Напомним, сегодня сообщалось об обнаружении тела 90-летней женщины в квартире жилого дома в Москве. На трупе присутствуют ножевые ранения в области живота.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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