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30 апреля, 21:34

В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

Завёрнутое в ковёр тело мужчины нашли в квартире дома на северо-западе Москвы

<p>Завёрнутое в ковёр тело мужчины нашли в квартире дома на северо-западе Москвы. © Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Завёрнутое в ковёр тело мужчины нашли в квартире дома на северо-западе Москвы. © Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

В одной из московских квартир на проспекте Маршала Жукова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Прокуратура Москвы, труп был завёрнут в ковёр.

"Обнаружено тело мужчины 1982 г.р. с признаками насильственной смерти, завёрнутое в ковёр. <...> Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств", — сказано в сообщении.

Об инциденте заявила хозяйка квартиры, у которой погибший арендовал квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили труп пенсионерки

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили труп пенсионерки

Как писал ранее Лайф, разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах. Останкам около полугода, их обнаружили в лесополосе.

Арина Родионова
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