В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире
Завёрнутое в ковёр тело мужчины нашли в квартире дома на северо-западе Москвы
Завёрнутое в ковёр тело мужчины нашли в квартире дома на северо-западе Москвы. © Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
В одной из московских квартир на проспекте Маршала Жукова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Прокуратура Москвы, труп был завёрнут в ковёр.
"Обнаружено тело мужчины 1982 г.р. с признаками насильственной смерти, завёрнутое в ковёр. <...> Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств", — сказано в сообщении.
Об инциденте заявила хозяйка квартиры, у которой погибший арендовал квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Как писал ранее Лайф, разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах. Останкам около полугода, их обнаружили в лесополосе.