В Москве нашли труп мужчины, завёрнутый в ковёр на съёмной квартире

В одной из московских квартир на проспекте Маршала Жукова обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Прокуратура Москвы, труп был завёрнут в ковёр.

"Обнаружено тело мужчины 1982 г.р. с признаками насильственной смерти, завёрнутое в ковёр. <...> Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств", — сказано в сообщении.

Об инциденте заявила хозяйка квартиры, у которой погибший арендовал квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".