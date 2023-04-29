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28 апреля, 22:48

В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили труп пенсионерки

<p>Коллектор, где обнаружили труп. Обложка © t.me / <a href="https://web.telegram.org/z/#-1770003570" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Ростовской области</a></p>

Коллектор, где обнаружили труп. Обложка © t.me / СУ СК России по Ростовской области

Следственные органы Ростова-на-Дону выясняют причину гибели 81-летней пенсионерки, тело которой 28 апреля было найдено в ливневом коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины", — сказано в записи в телеграм-канале.

По данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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Ольга Платонова
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