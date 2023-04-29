В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили труп пенсионерки
Коллектор, где обнаружили труп. Обложка © t.me / СУ СК России по Ростовской области
Следственные органы Ростова-на-Дону выясняют причину гибели 81-летней пенсионерки, тело которой 28 апреля было найдено в ливневом коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины", — сказано в записи в телеграм-канале.
По данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Ленобласти на берегу Финского залива было обнаружено тело женщины без волос на голове. Её личность и обстоятельства смерти также выясняются правоохранительными органами.