В ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили труп пенсионерки

Следственные органы Ростова-на-Дону выясняют причину гибели 81-летней пенсионерки, тело которой 28 апреля было найдено в ливневом коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины", — сказано в записи в телеграм-канале.

По данному факту проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.