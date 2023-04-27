КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 08:53

Тело женщины без волос на голове найдено на пляже в Ленобласти

47news: Тело женщины без волос на голове найдено на берегу Финского залива

Тело женщины без волос на голове обнаружено на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным СМИ, около 10:30 26 апреля полицейским стало известно о страшной находке в посёлке Пески. На месте инцидента правоохранители обнаружили женщину ростом ниже среднего, одетую в чёрную кофту, серую футболку и серые спортивные штаны. На голове у неё не было волос.

Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти

Тело женщины с полной сумкой успокоительных настоек нашли в Ленобласти

По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено. Причины смерти установит медэкспертиза. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти меломан угодил в больницу с пробитой головой из-за не оценившего его музыку соседа. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости, а также перелом скуловой дуги — предположительно, оппонент пытался выдавить ему глаза.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров