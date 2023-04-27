Тело женщины без волос на голове найдено на пляже в Ленобласти

Тело женщины без волос на голове обнаружено на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным СМИ, около 10:30 26 апреля полицейским стало известно о страшной находке в посёлке Пески. На месте инцидента правоохранители обнаружили женщину ростом ниже среднего, одетую в чёрную кофту, серую футболку и серые спортивные штаны. На голове у неё не было волос.

По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено. Причины смерти установит медэкспертиза. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего.