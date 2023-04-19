КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 12:44

В Ленобласти меломан угодил в больницу с пробитой головой из-за не оценившего его музыку соседа

В Ленинградской области мужчина жестоко избил соседа из-за громкой музыки

В городе Мурино Ленинградской области местный житель избил соседа во время конфликта из-за громкой музыки. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл ночью 16 апреля.

В Ленинградской области мужчина избил соседа из-за громкой музыки. Видео © LIFE

Один из жителей многоквартирного дома был недоволен громкой музыкой и пошёл разбираться с соседом. Во время разговора завязалась драка: мужчины сперва избили друг друга в лифте, а затем переместились в подъезд.

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В результате серьёзно пострадал оппонент, который громко слушал музыку. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости, а также перелом скуловой дуги — предположительно, из-за того, что сосед пытался выдавить ему глаза.

Ранее Лайф писал о том, что в Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина ударил тростью парня из-за места в троллейбусе.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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