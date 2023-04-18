КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 14:17

Петербуржец избил парня тростью из-за места в троллейбусе, но в больницу попали оба

В Петербурге двое мужчин подрались из-за места в троллейбусе

В Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина ударил тростью парня из-за места в троллейбусе. Момент инцидента попал на видео, кадры есть в распоряжении Лайфа.

Двое мужчин подрались из-за места в троллейбусе в Петербурге. Видео © LIFE

Известно, что 59-летний мужчина сильно повздорил с 21-летним пассажиром троллейбуса. Всё дело в том, что они не поделили место в общественном транспорте. В ходе перепалки мужчина ударил оппонента тростью, а в ответ получил удар кулаком в лицо.

Из-за драки водитель троллейбуса вызвал правоохранителей. В результате потасовки обоим участникам потребовалась медицинская помощь, оба были госпитализированы. У взрослого мужчины подскочило давление, а молодого человека доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

36 ударов ножом "по неосторожности": Убийцам из Ялты смягчили статью за зверскую расправу над парнем

36 ударов ножом "по неосторожности": Убийцам из Ялты смягчили статью за зверскую расправу над парнем

Ранее сообщалось, что конфликт, переросший в потасовку, произошёл на улице Гладкова в Кировском районе Петербурга. Всё началось с того, что местный житель сделал замечание собачнику: тот не убрал продукты жизнедеятельности питомца с тротуара.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров