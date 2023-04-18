Петербуржец избил парня тростью из-за места в троллейбусе, но в больницу попали оба

В Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина ударил тростью парня из-за места в троллейбусе. Момент инцидента попал на видео, кадры есть в распоряжении Лайфа.

Двое мужчин подрались из-за места в троллейбусе в Петербурге. Видео © LIFE

Известно, что 59-летний мужчина сильно повздорил с 21-летним пассажиром троллейбуса. Всё дело в том, что они не поделили место в общественном транспорте. В ходе перепалки мужчина ударил оппонента тростью, а в ответ получил удар кулаком в лицо.

Из-за драки водитель троллейбуса вызвал правоохранителей. В результате потасовки обоим участникам потребовалась медицинская помощь, оба были госпитализированы. У взрослого мужчины подскочило давление, а молодого человека доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.