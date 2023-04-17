Двое петербуржцев ввязались в "драку века" из-за собачьих фекалий

Конфликт, переросший в потасовку, произошёл на улице Гладкова в Кировском районе Петербурга. По данным "Фонтанки" , всё началось с того, что местный житель сделал замечание собачнику: тот не убрал продукты жизнедеятельности питомца с тротуара.

Собачник оказался не только невежей, но и драчуном. Он ударил оппонента по голове, от чего у последнего упал головной убор. Тогда уже первый петербуржец не стерпел обиды и ответил обидчику зеркально, что привело к поломке наушников. После обмена ударами и порцией взаимных оскорблений противники разошлись, но в итоге заявили друг на друга в полицию. Правоохранители уже начали проверку. Ни одна собака в инциденте, к счастью, не пострадала.