36 ударов ножом "по неосторожности": Убийцам из Ялты смягчили статью за зверскую расправу над парнем

Двое мужчин, убивших жителя Ялты в сентябре прошлого года, могут отделаться более лёгкой статьёй. Однако родственники погибшего с этим не согласны и готовы сделать всё возможное, чтобы злоумышленники получили заслуженное наказание. Об этом пишет "Mash на волне".

Мать убитого в сентябре ялтинца возмутилась решением смягчить статью обвиняемым. Видео © Telegram / "Mash на волне"

Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко расправились с Сергеем Суховым в ночь на 7 сентября. Камеры сняли, что двое приятелей сначала его избили, а затем 36 раз ударили ножом. Испугавшись, они отвезли Сергея в клинику и скрылись. После этого их задержали. Кадры зверской расправы облетели весь Интернет и даже привели к народному сходу. Изначально следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности, но затем его переквалифицировали в умышленное. Кроме того, статус Гонтаренко, проходившего в качестве свидетеля, изменили на соучастника.

Однако теперь тот факт, что злоумышленники сами отвезли свою жертву в больницу, сыграл им на пользу, и статью снова смягчили.

"В ходе расследования было установлено, что обвиняемые сами отвезли потерпевшего в медучреждение, дополнительных действий на причинение ему смерти с их стороны не предпринималось", — сообщили в СК.

Родственники погибшего выразили несогласие с переквалификацией действий обвиняемых на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Они намерены обратиться к руководству СК. Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Дела у нас обстоят неважно совершенно. Были в СК. Сказали, что дают им минимальный срок, очень маленький. Я хочу просто добиться справедливости... Они (следователи) в этом ничего не увидели, просто как бы была драка, но это неправда. Избиение и убийство, как они его били и избивали, резали, это не драка. Я не считаю, что это драка, — это убийство, самое настоящее убийство", — сказала мать убитого Валентина Николаевна.