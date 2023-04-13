В Челябинске взяли под стражу шестерых обвиняемых в убийстве подростка
В Челябинске по решению суда взяли под стражу на два месяца двух новых обвиняемых в групповом убийстве школьника. До этого арестовали четырёх иностранцев, участвовавших в расправе. Среди них есть и несовершеннолетние.
"Прокуратура области поддержала ходатайство следственного органа следственного управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 19-летнему гражданину РФ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в материалах прокуратуры.
Известно, что 19-летнего молодого человека обвиняют по статье о грабеже, хулиганстве и убийстве группой лиц. Второй арестованный — 17-летний россиянин — проходит только по статье о групповом убийстве, его также взяли под стражу на два месяца.
Ранее Лайф писал о том, что несколько приезжих в Челябинске напали на 17-летнего парня из-за ссоры в компьютерной игре, парня жестоко зарезали. По данным следствия, фигуранты устроили массовую драку, один из них похитил у другого участника конфликта телефон.
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