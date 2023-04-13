В Челябинске взяли под стражу шестерых обвиняемых в убийстве подростка

В Челябинске по решению суда взяли под стражу на два месяца двух новых обвиняемых в групповом убийстве школьника. До этого арестовали четырёх иностранцев, участвовавших в расправе. Среди них есть и несовершеннолетние.

"Прокуратура области поддержала ходатайство следственного органа следственного управления СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 19-летнему гражданину РФ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в материалах прокуратуры.

Известно, что 19-летнего молодого человека обвиняют по статье о грабеже, хулиганстве и убийстве группой лиц. Второй арестованный — 17-летний россиянин — проходит только по статье о групповом убийстве, его также взяли под стражу на два месяца.