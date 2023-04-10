Задержанный за расправу над подростком в Челябинске назвал причину убийства

В Челябинске задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

На допросе задержанный сообщил, что причиной убийства подростка послужила ссора. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, группа приезжих в Челябинске напала на 17-летнего парня из-за ссоры в компьютерной игре. Мигранты увидели парней ещё на улице, одного из них нападавший пырнул ножом. От полученных травм он скончался.