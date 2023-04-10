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10 апреля, 19:49

Задержанный за расправу над подростком в Челябинске назвал причину убийства

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка

В Челябинске задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 17-летнего подростка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка. Видео © t.me / СУ СК России по Челябинской области

На допросе задержанный сообщил, что причиной убийства подростка послужила ссора. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, группа приезжих в Челябинске напала на 17-летнего парня из-за ссоры в компьютерной игре. Мигранты увидели парней ещё на улице, одного из них нападавший пырнул ножом. От полученных травм он скончался.

Жестокое убийство всемирно известного инженера-программиста попало на видео

Жестокое убийство всемирно известного инженера-программиста попало на видео

Обложка ©

t.me / СУ СК России по Челябинской области

Оксана Попова
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