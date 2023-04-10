Камеры сняли кровавое убийство подростка мигрантами из-за ссоры в компьютерной игре

Группа приезжих в Челябинске напала на 17-летнего парня из-за ссоры в компьютерной игре, парня жестоко зарезали. Подросток единственный не смог убежать от компании неадекватов.

Момент нападения на подростка в Челябинске. Видео © t.me / Ural Mash

По данным Ural Mash, ссора на просторах Сети перетекла в офлайн. Один из инициаторов собрал шестерых приятелей из ближнего зарубежья и отправился искать геймеров в компьютерный клуб. Мигранты увидели парней ещё на улице, одного из них нападавший пырнул ножом. Приятель сразу же бросился к администратору клуба с просьбой вызвать скорую.

К сожалению, спасти подростка не успели ни посетители клуба, ни врачи — от ножевых ранений он скончался на месте. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.

Mash уточняет, что погибший был неконфликтным и не особо увлекался компьютерными играми. Его мама узнала о трагедии от полиции рано утром.