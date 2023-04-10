Камеры сняли кровавое убийство подростка мигрантами из-за ссоры в компьютерной игре
В Челябинске приезжие зарезали 17-летнего парня из-за ссоры в онлайн-игре
Подросток, на которого напали мигранты. Обложка © t.me / Ural Mash
Группа приезжих в Челябинске напала на 17-летнего парня из-за ссоры в компьютерной игре, парня жестоко зарезали. Подросток единственный не смог убежать от компании неадекватов.
Момент нападения на подростка в Челябинске. Видео © t.me / Ural Mash
По данным Ural Mash, ссора на просторах Сети перетекла в офлайн. Один из инициаторов собрал шестерых приятелей из ближнего зарубежья и отправился искать геймеров в компьютерный клуб. Мигранты увидели парней ещё на улице, одного из них нападавший пырнул ножом. Приятель сразу же бросился к администратору клуба с просьбой вызвать скорую.
К сожалению, спасти подростка не успели ни посетители клуба, ни врачи — от ножевых ранений он скончался на месте. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.
Mash уточняет, что погибший был неконфликтным и не особо увлекался компьютерными играми. Его мама узнала о трагедии от полиции рано утром.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре подросток принёс перочинный нож в школу и ударил им одноклассника. Директор учебного заведения оперативно вызвал скорую помощь и полицию.