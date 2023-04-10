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10 апреля, 12:49

Подросток пырнул одноклассника ножом в спину в самарской школе

В Самаре подросток принёс перочинный нож в школу и ударил одноклассника

<p>Госпитализация пострадавшего школьника. Обложка © <a href="https://tvsamara.ru/news/v-samare-shkolnik-napal-s-nozhom-na-odnoklassnika/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tvsamara.ru</a> / Александр Рябченко</p>

Госпитализация пострадавшего школьника. Обложка © tvsamara.ru / Александр Рябченко

В Самаре подросток ранил одноклассника ножом в школе, пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщила руководитель Департамента образования администрации городского округа Ирина Коковина.

"Сегодня в школе Советского района учащийся нанёс ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребёнок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь", — приводит слова Коковиной в своём телеграм-канале глава пресс-службы мэрии Елена Рыжкова.

Директор учебного заведения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. По словам Коковиной, медики доставили ребёнка в больницу. Правоохранительные органы начали проверку.

Подросток-изгой хотел учинить резню в своей школе под Пермью и успел ранить одного обидчика

Подросток-изгой хотел учинить резню в своей школе под Пермью и успел ранить одного обидчика

ГТРК "Самара" уточняет, что инцидент произошёл в школе № 91, оба участника конфликта — ученики десятого класса 2007 года рождения. По данным местных журналистов, пострадавший получил ранения спины.

Ранее Лайф рассказывал, что семиклассница из Башкирии изрезала ножами двух сверстниц прямо в классе. По словам напавшей, таким образом она хотела отомстить за многолетний буллинг. Девочка утверждает, что её якобы травили с первого класса. При этом пострадавшие уверяют, что они просто игнорировали её и отказывались дружить.

Никита Никонов
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