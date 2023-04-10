Подросток пырнул одноклассника ножом в спину в самарской школе

В Самаре подросток ранил одноклассника ножом в школе, пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщила руководитель Департамента образования администрации городского округа Ирина Коковина.

"Сегодня в школе Советского района учащийся нанёс ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребёнок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь", — приводит слова Коковиной в своём телеграм-канале глава пресс-службы мэрии Елена Рыжкова.

Директор учебного заведения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. По словам Коковиной, медики доставили ребёнка в больницу. Правоохранительные органы начали проверку.

ГТРК "Самара" уточняет, что инцидент произошёл в школе № 91, оба участника конфликта — ученики десятого класса 2007 года рождения. По данным местных журналистов, пострадавший получил ранения спины.