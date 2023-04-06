Подросток-изгой хотел учинить резню в своей школе под Пермью и успел ранить одного обидчика

В селе Асово Берёзовского района Пермского края школьник-аутсайдер задумал устроить резню и принёс с собой на уроки кухонный нож, сообщает SHOT. Подросток даже успел напасть на одного из одноклассников, несколько раз ударив его со спины. Остальным повезло убежать.

Пострадавшего увезли на скорой со множественными ножевыми ранениями, медикам удалось его стабилизировать.

Злоумышленника задержали. Он заявил, что его план в целом провалился — подросток хотел перерезать весь класс и оставить в живых только пару учеников, которые с ним общались и были дружелюбны, в отличие от всех остальных.

Возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". В школе и дома у малолетнего преступника сейчас работают следователи. Выясняется, как ребёнок пронёс нож в школу.