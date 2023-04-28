КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 08:47

Лайф публикует видео с места обнаружения тел мужчины и женщины на дне пруда в Москве

Найденные на дне пруда в Москве утопленники могли провалиться под лёд

Водолазы обнаружили два тела в Беловежском пруду в Москве, о которых ранее сообщил аквалангист-любитель. SHOT публикует видео с места происшествия.

Водолазы работают на месте обнаружения двух тел в Беловежском пруду в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, речь идёт о мужчине и женщине. Предварительная версия гибели утопленников — провалились под лёд.

Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

Напомним, ранее стало известно, что дайвер-любитель наткнулся на два тела в оранжевых костюмах на дне Беловежского пруда. Мужчина связался с экстренными службами. Полицейские оцепили водоём и вызвали водолазов, чтобы достать тела.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров