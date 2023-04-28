Лайф публикует видео с места обнаружения тел мужчины и женщины на дне пруда в Москве
Найденные на дне пруда в Москве утопленники могли провалиться под лёд
Водолазы обнаружили два тела в Беловежском пруду в Москве, о которых ранее сообщил аквалангист-любитель. SHOT публикует видео с места происшествия.
Водолазы работают на месте обнаружения двух тел в Беловежском пруду в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, речь идёт о мужчине и женщине. Предварительная версия гибели утопленников — провалились под лёд.
Напомним, ранее стало известно, что дайвер-любитель наткнулся на два тела в оранжевых костюмах на дне Беловежского пруда. Мужчина связался с экстренными службами. Полицейские оцепили водоём и вызвали водолазов, чтобы достать тела.