Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае
На Алтае вытащили из реки машину с телами трёх человек. Фото © СУ СК России по Алтайскому краю
В Алтайском крае на дне реки обнаружена машина с телами трёх человек, её уже достали из воды, следователи начали проверку. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
"Днём 27 апреля 2023 года в реке Корболихе Змеиногорского района был обнаружен автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек без внешних признаков насильственной смерти", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, компания устроила пикник возле реки, но затем решила перебраться на другой берег прямо на автомобиле. Однако брод оказался глубже, чем предполагалось. Машина ушла под воду, спастись никто не успел. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.
А ранее Лайф рассказывал, что в Можайском районе Москвы дайвер-любитель обнаружил два тела в оранжевых костюмах на дне Беловежского пруда. Полиция оцепила водоём, останки будут доставать водолазы. Причина гибели людей выясняется.