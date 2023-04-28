Автомобиль с телами трёх человек найден на дне реки в Алтайском крае

В Алтайском крае на дне реки обнаружена машина с телами трёх человек, её уже достали из воды, следователи начали проверку. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Днём 27 апреля 2023 года в реке Корболихе Змеиногорского района был обнаружен автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек без внешних признаков насильственной смерти", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, компания устроила пикник возле реки, но затем решила перебраться на другой берег прямо на автомобиле. Однако брод оказался глубже, чем предполагалось. Машина ушла под воду, спастись никто не успел. Назначены экспертизы, опрашиваются свидетели трагедии.