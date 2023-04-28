КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 07:17

Аквалангист-любитель обнаружил два тела на дне пруда в Москве

В Можайском районе Москвы дайвер-любитель обнаружил два тела в оранжевых костюмах на дне Беловежского пруда. Об этом пишет SHOT.

Мужчина связался с экстренными службами. Сейчас полиция оцепила водоём, к месту выехали водолазы, чтобы достать останки со дна. По предварительной информации, они находятся на четырёхметровой глубине. Правоохранителям предстоит установить личности погибших.

Под Ростовом спасатели выловили из реки "труп", который попросил их не портить ему отдых

Под Ростовом спасатели выловили из реки "труп", который попросил их не портить ему отдых

Ранее сообщалось, что тело женщины без волос на голове было обнаружено на берегу Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. Следов насилия не зафиксировано.

Обложка ©

Unsplash

Татьяна Миссуми
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