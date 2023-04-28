Аквалангист-любитель обнаружил два тела на дне пруда в Москве

В Можайском районе Москвы дайвер-любитель обнаружил два тела в оранжевых костюмах на дне Беловежского пруда. Об этом пишет SHOT.

Мужчина связался с экстренными службами. Сейчас полиция оцепила водоём, к месту выехали водолазы, чтобы достать останки со дна. По предварительной информации, они находятся на четырёхметровой глубине. Правоохранителям предстоит установить личности погибших.