В Ростовской области спасатели приехали по вызову к реке вытаскивать тело, но "труп" внезапно ожил. Подробности инцидента Лайфу рассказал источник.

Под Ростовом спасатели выловили из реки "труп", который попросил их не портить ему отдых. Видео © LIFE

По нашим данным, "безжизненное" тело мужчины обнаружили прохожие на берегу реки в городе Белая Калитва. Приехавшие на место сотрудники МЧС и полиции принялись вытаскивать страшную находку, но неожиданно для всех "труп" очухался и даже попросил присутствующих не трогать его. По словам мужчины, он просто отдыхал в реке.

При этом "отдыхавший" уже успел наглотаться воды, поэтому спасатели обвязали его верёвками и всё-таки подняли на берег, после чего передали медикам. По одной из версий, напугавший половину города мужчина упал в реку случайно, находясь в наркотическом опьянении.