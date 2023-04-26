Под Ростовом спасатели выловили из реки "труп", который попросил их не портить ему отдых
В Ростовской области внезапно ожил "труп", который спасатели выловили из реки
В Ростовской области спасатели приехали по вызову к реке вытаскивать тело, но "труп" внезапно ожил. Подробности инцидента Лайфу рассказал источник.
Под Ростовом спасатели выловили из реки "труп", который попросил их не портить ему отдых. Видео © LIFE
По нашим данным, "безжизненное" тело мужчины обнаружили прохожие на берегу реки в городе Белая Калитва. Приехавшие на место сотрудники МЧС и полиции принялись вытаскивать страшную находку, но неожиданно для всех "труп" очухался и даже попросил присутствующих не трогать его. По словам мужчины, он просто отдыхал в реке.
При этом "отдыхавший" уже успел наглотаться воды, поэтому спасатели обвязали его верёвками и всё-таки подняли на берег, после чего передали медикам. По одной из версий, напугавший половину города мужчина упал в реку случайно, находясь в наркотическом опьянении.
Ранее Лайф сообщал, что школьницу нашли на грани смерти в Воронеже после странного СМС другу с одним словом. По словам приятеля девочки, две последние недели она жаловалась на ухудшающееся здоровье.
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