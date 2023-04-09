Школьницу нашли на грани смерти в Воронеже после странного СМС другу с одним словом

В Воронеже 14-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа, причины случившегося выясняются, пишет SHOT.

Перед трагедией она послала своему единственному другу сообщение: "Прощай". Он тут же прибежал к её дому, но в этот момент школьницу уже увозили на скорой. Её нашли под окнами дома в бессознательном состоянии и с многочисленными травмами.

Близкие знали школьницу как замкнутую и необщительную, она дружила лишь с мальчиком на год старше, которому и отправила сообщение. Девочка тяжело переживала развод родителей, который случился четыре года назад. Осенью прошлого года она начала хромать, врачи не нашли патологий и списали всё на психосоматику.

По словам друга пострадавшей, две последние недели она жаловалась на ухудшающееся здоровье. Сейчас школьница в тяжёлом состоянии находится в реанимации.