Школьницу нашли на грани смерти в Воронеже после странного СМС другу с одним словом
Школьница выжила после падения с 9-го этажа в Воронеже
В Воронеже 14-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа, причины случившегося выясняются, пишет SHOT.
Перед трагедией она послала своему единственному другу сообщение: "Прощай". Он тут же прибежал к её дому, но в этот момент школьницу уже увозили на скорой. Её нашли под окнами дома в бессознательном состоянии и с многочисленными травмами.
Близкие знали школьницу как замкнутую и необщительную, она дружила лишь с мальчиком на год старше, которому и отправила сообщение. Девочка тяжело переживала развод родителей, который случился четыре года назад. Осенью прошлого года она начала хромать, врачи не нашли патологий и списали всё на психосоматику.
По словам друга пострадавшей, две последние недели она жаловалась на ухудшающееся здоровье. Сейчас школьница в тяжёлом состоянии находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка решила искупаться, наполнила ванну и утонула в кипятке в подмосковной Дубне, когда мама вышла в магазин. В доме также был её четырёхлетний брат, который не смог достать сестру из воды.
Shutterstock