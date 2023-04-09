ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 11:20

Школьницу нашли на грани смерти в Воронеже после странного СМС другу с одним словом

Школьница выжила после падения с 9-го этажа в Воронеже

В Воронеже 14-летняя девочка выжила после падения с девятого этажа, причины случившегося выясняются, пишет SHOT.

Перед трагедией она послала своему единственному другу сообщение: "Прощай". Он тут же прибежал к её дому, но в этот момент школьницу уже увозили на скорой. Её нашли под окнами дома в бессознательном состоянии и с многочисленными травмами.

Близкие знали школьницу как замкнутую и необщительную, она дружила лишь с мальчиком на год старше, которому и отправила сообщение. Девочка тяжело переживала развод родителей, который случился четыре года назад. Осенью прошлого года она начала хромать, врачи не нашли патологий и списали всё на психосоматику.

По словам друга пострадавшей, две последние недели она жаловалась на ухудшающееся здоровье. Сейчас школьница в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и получил серьёзные травмы

Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и получил серьёзные травмы

Ранее сообщалось, что трёхлетняя девочка решила искупаться, наполнила ванну и утонула в кипятке в подмосковной Дубне, когда мама вышла в магазин. В доме также был её четырёхлетний брат, который не смог достать сестру из воды.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров