Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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30 марта, 23:24

Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и получил серьёзные травмы

Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) по имени Зоар получил серьёзные травмы после падения из окна пятого этажа квартиры в Нью-Джерси. Об этом пишет Page Six, ссылаясь на иск, поданный матерью ребёнка Алексой Адамс.

По её данным, всё произошло три недели назад. Мальчика доставили в больницу с переломами костей таза и ступней, разрывом печени, коллапсом лёгких и внутренним кровотечением. В документе отмечается, что окна в помещении "представляли опасность", по этой причине Зоар, родившийся с редким неврологическим расстройством, упал на бетонный тротуар. Адамс настаивает на возмещении убытков, оплате работы адвоката и медицинских услуг. Рэпер несчастный случай публично не прокомментировал.

В США рэперша избила отца своих детей битой

В США рэперша избила отца своих детей битой

У родившегося в 2016 году мальчика диагностировали гидроцефалию. Рэпер не признал сына, по словам матери, он видел его только раз во время теста на отцовство, но не снял солнцезащитные очки и отвернулся.

Ранее супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала поклонникам шокирующую историю: старшая дочь звезды Ариела заявила, что в школе её избил мальчик. Самойлова связалась со школой, и теперь, как она выразилась, "инцидент исчерпан". Однако, как выяснилось позже, на самом деле всё было не так страшно, как блогерша подала изначально. Девочка сцепилась на перемене с одноклассником, которого она дёрнула за галстук, а в ответ он оттолкнул её.

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Юлия Коновалова
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