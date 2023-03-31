Шестилетний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа и получил серьёзные травмы
Шестилетний сын американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) по имени Зоар получил серьёзные травмы после падения из окна пятого этажа квартиры в Нью-Джерси. Об этом пишет Page Six, ссылаясь на иск, поданный матерью ребёнка Алексой Адамс.
По её данным, всё произошло три недели назад. Мальчика доставили в больницу с переломами костей таза и ступней, разрывом печени, коллапсом лёгких и внутренним кровотечением. В документе отмечается, что окна в помещении "представляли опасность", по этой причине Зоар, родившийся с редким неврологическим расстройством, упал на бетонный тротуар. Адамс настаивает на возмещении убытков, оплате работы адвоката и медицинских услуг. Рэпер несчастный случай публично не прокомментировал.
У родившегося в 2016 году мальчика диагностировали гидроцефалию. Рэпер не признал сына, по словам матери, он видел его только раз во время теста на отцовство, но не снял солнцезащитные очки и отвернулся.
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