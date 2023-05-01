КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 08:25

На северо-западе Москвы зарезали 90-летнюю пенсионерку

В Москве тело пожилой женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире

<p>Место убийства женщины в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1852" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skmoscowgsu</a></p>

Место убийства женщины в Москве. Обложка © t.me / skmoscowgsu

Тело женщины 1933 года рождения обнаружили в квартире жилого дома на улице Расплетина в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, тело было найдено утром в понедельник, 1 мая. На нём явные признаки насильственной смерти — ножевые ранения в области живота. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Ранее Лайф писал, что на северо-востоке Москвы мужчина из ревности убил нового знакомого своей бывшей сожительницы. Злоумышленник задержан.

Иван Косицын
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