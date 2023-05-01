На северо-западе Москвы зарезали 90-летнюю пенсионерку

Тело женщины 1933 года рождения обнаружили в квартире жилого дома на улице Расплетина в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, тело было найдено утром в понедельник, 1 мая. На нём явные признаки насильственной смерти — ножевые ранения в области живота. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".