Опубликовано видео допроса пары, заподозренной в жестоком убийстве 8-месячной дочери

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу на два месяца семейную пару, которую подозревают в убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребёнка, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Супруги будут находиться в СИЗО до 28 июня этого года. СК также опубликовал кадры допроса семейной пары.

Кадры допроса семейной пары, подозреваемой в убийстве дочери. Видео © t.me / SU_SKR161