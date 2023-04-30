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30 апреля, 14:28

Опубликовано видео допроса пары, заподозренной в жестоком убийстве 8-месячной дочери

В Ростове-на-Дону арестовали супругов, подозреваемых в убийстве дочери

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу на два месяца семейную пару, которую подозревают в убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Судом Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребёнка, меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Раскрыты жуткие подробности об убийстве родителями восьмимесячной девочки

Раскрыты жуткие подробности об убийстве родителями восьмимесячной девочки

Супруги будут находиться в СИЗО до 28 июня этого года. СК также опубликовал кадры допроса семейной пары.

Кадры допроса семейной пары, подозреваемой в убийстве дочери. Видео © t.me / SU_SKR161

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство ребёнка. Девочка умерла после нанесённых ей травм. Позднее мать сообщила полиции о пропаже, но скрыть преступление не удалось. Силовики нашли по месту жительства останки тела школьницы.

Обложка ©

t.me / SU_SKR161

Иван Косицын
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