Омбудсмен Волынец призвала проверять приёмные семьи чаще после резонансного случая в Сочи

Сотрудники органов опеки должны навещать приёмные семьи внезапно и без предупреждения. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец в беседе с телеканалом "360".

По мнению Волынец, приёмные семьи должны находиться под особым и пристальным вниманием органов опеки. Она напомнила о недавнем случае в Сочи, где усыновлённые дети систематически подвергались избиениям со стороны приёмной матери. Куда смотрели профильные органы в данном случае и как проходили необходимые проверки — неясно, продолжила омбудсмен.

В связи с тем, что обычно о грядущих проверках предупреждают заранее, не всегда удаётся увидеть истинную картину содержания и жизни детей. Поэтому, по словам омбудсмена, такие проверки нужно проводить внезапно.

"[Обычно] семья знает, что придёт опека. И даже если что-то не так, они успевают подготовиться. Любая проверка, если она не плановая, имеет смысл при внезапности. Поэтому здесь было бы не грех наведываться к семье в плановом порядке раз в полгода и, например, раз в три месяца без предупреждения", — считает Волынец.