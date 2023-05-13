Омбудсмен Волынец призвала проверять приёмные семьи чаще после резонансного случая в Сочи
Детский омбудсмен Волынец: В приёмные семьи нужно приходить с внезапными проверками
Сотрудники органов опеки должны навещать приёмные семьи внезапно и без предупреждения. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец в беседе с телеканалом "360".
По мнению Волынец, приёмные семьи должны находиться под особым и пристальным вниманием органов опеки. Она напомнила о недавнем случае в Сочи, где усыновлённые дети систематически подвергались избиениям со стороны приёмной матери. Куда смотрели профильные органы в данном случае и как проходили необходимые проверки — неясно, продолжила омбудсмен.
В связи с тем, что обычно о грядущих проверках предупреждают заранее, не всегда удаётся увидеть истинную картину содержания и жизни детей. Поэтому, по словам омбудсмена, такие проверки нужно проводить внезапно.
"[Обычно] семья знает, что придёт опека. И даже если что-то не так, они успевают подготовиться. Любая проверка, если она не плановая, имеет смысл при внезапности. Поэтому здесь было бы не грех наведываться к семье в плановом порядке раз в полгода и, например, раз в три месяца без предупреждения", — считает Волынец.
Ранее Лайф писал, что на 47-летнюю жительницу Сочи и её 19-летнего пасынка завели уголовное дело за истязание четверых приёмных детей. С декабря 2022 года по 1 мая 2023 года они систематически издевались над потерпевшими.
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