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15 мая, 06:26

В Красноярском крае задержанный проглотил нарковещдоки во время допроса

<p>Мужчина, проглотивший нарковещдоки прямо на допросе под носом у сотрудников полиции. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, проглотивший нарковещдоки прямо на допросе под носом у сотрудников полиции. Обложка © Telegram / SHOT

В Красноярском крае задержанный проглотил нарковещдоки в ходе допроса. Подробности истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, неоднократно судимого 35-летнего жителя посёлка Козулька доставили в отдел полиции по очередному уголовному делу. Когда во время допроса правоохранители отвлеклись, мужчина выкрал из ящика стола с вещдоками пакет с психоактивным синтетическим веществом MDMB весом полтора грамма и сразу "закинулся". Полицейские ничего не заподозрили, а саму пропажу обнаружили лишь спустя несколько дней.

Хорошенько подумав, они вспомнили про того самого задержанного, который крайне странно себя вёл. К слову, ранее он был судим за кражу, а также по ст. 228 УК РФ. Теперь же ему светит уголовка по новой статье — "Хищение либо вымогательство наркотических средств".

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Ранее Лайф рассказывал, что главу благотворительного фонда "Байкал, живи!" Никиту Кузнецова с наркотиками задержали в Тюменской области. При себе у него было 20 килограммов мефедрона, за которые теперь светит столько же лет тюрьмы.

Николь Вербер
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