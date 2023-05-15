В Красноярском крае задержанный проглотил нарковещдоки во время допроса

В Красноярском крае задержанный проглотил нарковещдоки в ходе допроса. Подробности истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, неоднократно судимого 35-летнего жителя посёлка Козулька доставили в отдел полиции по очередному уголовному делу. Когда во время допроса правоохранители отвлеклись, мужчина выкрал из ящика стола с вещдоками пакет с психоактивным синтетическим веществом MDMB весом полтора грамма и сразу "закинулся". Полицейские ничего не заподозрили, а саму пропажу обнаружили лишь спустя несколько дней.

Хорошенько подумав, они вспомнили про того самого задержанного, который крайне странно себя вёл. К слову, ранее он был судим за кражу, а также по ст. 228 УК РФ. Теперь же ему светит уголовка по новой статье — "Хищение либо вымогательство наркотических средств".