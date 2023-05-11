Глава благотворительного фонда попался с 20 кг наркотиков и теперь может сесть на 20 лет

Главу благотворительного фонда "Байкал, живи!" Никиту Кузнецова задержали на трассе под Тюменью с 20 килограммами мефедрона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл ещё 2 февраля. Возле посёлка Богандинский полицейские остановили авто, за рулём которого ехал некто Дмитрий Никонов, а на пассажирском сиденье находился Кузнецов. Гаишники осмотрели машину и обнаружили в багажнике 38 свёртков с наркотиками. Теперь против обоих возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ.

В 2020 году Кузнецов пытался избраться в думу Ушаковского муниципального образования в Иркутской области, но потерпел неудачу.