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11 мая, 08:31

Глава благотворительного фонда попался с 20 кг наркотиков и теперь может сесть на 20 лет

Главу благотворительного фонда задержали в Тюменской области с 20 кг наркотиков

<p>Глава благотворительного фонда "Байкал, живи!" Никита Кузнецов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Глава благотворительного фонда "Байкал, живи!" Никита Кузнецов. Обложка © SHOT

Главу благотворительного фонда "Байкал, живи!" Никиту Кузнецова задержали на трассе под Тюменью с 20 килограммами мефедрона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл ещё 2 февраля. Возле посёлка Богандинский полицейские остановили авто, за рулём которого ехал некто Дмитрий Никонов, а на пассажирском сиденье находился Кузнецов. Гаишники осмотрели машину и обнаружили в багажнике 38 свёртков с наркотиками. Теперь против обоих возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ.

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В 2020 году Кузнецов пытался избраться в думу Ушаковского муниципального образования в Иркутской области, но потерпел неудачу.

Ранее 20 килограммов наркотиков нашли в машине 37-летнего бизнесмена из Оренбурга в Московской области. УАЗ с мефедроном и гашишем остановили на трассе М4 "Дон" возле Каширы.

Никита Никонов
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