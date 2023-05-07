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7 мая, 15:50

В Подмосковье остановили УАЗ оренбуржца, "напичканный" наркотиками

В машине 37-летнего бизнесмена из Оренбурга нашли 20 килограммов наркотиков

<p>УАЗ, на котором передвигался бизнесмен из Оренбурга. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51089" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

УАЗ, на котором передвигался бизнесмен из Оренбурга. Обложка © Telegram / SHOT

В Московской области в автомобиле бизнесмена из Оренбурга нашли почти 20 килограммов наркотиков. SHOT уточняет, что УАЗ с мефедроном и гашишем остановили на трассе М4 "Дон" возле Каширы.

По данным телеграм-канала, сотрудники ДПС вместе с наркоконтролем попросили предпринимателя притормозить в ходе рейда. За рулём был 37-летний Андрей Т. — учредитель ООО "Времена года", которое занимается торговлей продуктами. Внимание сотрудников привлёк ящик для инструментов, в котором и были спрятаны наркотики — около 10 килограммов мефедрона и столько же гашиша. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.

Старшего лейтенанта полиции в Петербурге поймали на рабочем месте с наркотиками

Старшего лейтенанта полиции в Петербурге поймали на рабочем месте с наркотиками

Ранее Лайф писал, что в Петербурге из жёлтого Chevrolet Camaro выкинули полкило наркотиков. За рулём авто был предприниматель — 30-летний Дмитрий Б.

Никита Осипов
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