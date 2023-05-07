В Подмосковье остановили УАЗ оренбуржца, "напичканный" наркотиками

В Московской области в автомобиле бизнесмена из Оренбурга нашли почти 20 килограммов наркотиков. SHOT уточняет, что УАЗ с мефедроном и гашишем остановили на трассе М4 "Дон" возле Каширы.

По данным телеграм-канала, сотрудники ДПС вместе с наркоконтролем попросили предпринимателя притормозить в ходе рейда. За рулём был 37-летний Андрей Т. — учредитель ООО "Времена года", которое занимается торговлей продуктами. Внимание сотрудников привлёк ящик для инструментов, в котором и были спрятаны наркотики — около 10 килограммов мефедрона и столько же гашиша. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.