В Подмосковье остановили УАЗ оренбуржца, "напичканный" наркотиками
В машине 37-летнего бизнесмена из Оренбурга нашли 20 килограммов наркотиков
УАЗ, на котором передвигался бизнесмен из Оренбурга. Обложка © Telegram / SHOT
В Московской области в автомобиле бизнесмена из Оренбурга нашли почти 20 килограммов наркотиков. SHOT уточняет, что УАЗ с мефедроном и гашишем остановили на трассе М4 "Дон" возле Каширы.
По данным телеграм-канала, сотрудники ДПС вместе с наркоконтролем попросили предпринимателя притормозить в ходе рейда. За рулём был 37-летний Андрей Т. — учредитель ООО "Времена года", которое занимается торговлей продуктами. Внимание сотрудников привлёк ящик для инструментов, в котором и были спрятаны наркотики — около 10 килограммов мефедрона и столько же гашиша. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге из жёлтого Chevrolet Camaro выкинули полкило наркотиков. За рулём авто был предприниматель — 30-летний Дмитрий Б.