В Петербурге из жёлтого Chevrolet Camaro выкинули полкило наркотиков

В Санкт-Петербурге около 500 граммов мефедрона выкинули из жёлтого Chevrolet Camaro. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники наркоконтроля накануне днём остановили спорткар на Дачном проспекте. За рулём авто был предприниматель — 30-летний Дмитрий Б., а на пассажирском сиденье — его приятель Сергей Ф. Последний и попытался избавиться от наркотиков, когда увидел облаву, — метнул из салона автомобиля пакет с веществом. Однако незаметно это сделать не получилось. Как оказалось, в пакете было полкило мефедрона.

На мужчин, находящихся в машине, сначала составили протоколы за употребление наркотиков, а позже возбудили уголовное дело за сбыт запрещённых веществ. В 2019 году владелец Chevrolet Camaro уже получал три года условно по той же статье. Сейчас оба мужчины задержаны.