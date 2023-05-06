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6 мая, 09:39

В Петербурге из жёлтого Chevrolet Camaro выкинули полкило наркотиков

В Санкт-Петербурге около 500 граммов мефедрона выкинули из жёлтого Chevrolet Camaro. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники наркоконтроля накануне днём остановили спорткар на Дачном проспекте. За рулём авто был предприниматель — 30-летний Дмитрий Б., а на пассажирском сиденье — его приятель Сергей Ф. Последний и попытался избавиться от наркотиков, когда увидел облаву, — метнул из салона автомобиля пакет с веществом. Однако незаметно это сделать не получилось. Как оказалось, в пакете было полкило мефедрона.

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На мужчин, находящихся в машине, сначала составили протоколы за употребление наркотиков, а позже возбудили уголовное дело за сбыт запрещённых веществ. В 2019 году владелец Chevrolet Camaro уже получал три года условно по той же статье. Сейчас оба мужчины задержаны.

Ранее сообщалось, что в Крыму с килограммом наркотиков задержан бывший полузащитник ялтинского "Рубина" Денис Белик. Иномарку, за рулём которой был 30-летний спортсмен, остановили в Ялте. Полицейские обнаружили в салоне два свёртка с веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что внутри был мефедрон весом около килограмма.

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SHOT

Иван Косицын
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