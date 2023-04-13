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13 апреля, 12:31

Экс-игрока ялтинского "Рубина" поймали с килограммом мефедрона

В Крыму с килограммом наркотиков задержан экс-игрок ялтинского "Рубина" Белик

<p>Денис Белик. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/football_crimea?z=photo-19812858_411004244/album-19812858_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Республиканская Федерация футбола Крыма</a></p>

Денис Белик. Обложка © VK / Республиканская Федерация футбола Крыма

В Крыму с килограммом наркотиков задержан бывший полузащитник ялтинского "Рубина" Денис Белик. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, иномарку, за рулём которой был 30-летний спортсмен, остановили вечером 12 апреля в Ялте. Полицейские обнаружили в салоне два свёртка с веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что внутри был мефедрон весом около килограмма. В отношении Белика возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Денис Белик — воспитанник симферопольской "Таврии", несколько лет выступал за ялтинский "Рубин". В настоящее время играет в составе команды "Черноморец" (село Чистенькое).

В Нижнем Тагиле закладчица прятала наркотики в детском комбинезоне с кошкой

В Нижнем Тагиле закладчица прятала наркотики в детском комбинезоне с кошкой

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала главного борца с наркотиками в Свердловской области. Речь идёт о полковнике полиции Иване Ергеледжи.

Наталья Исакова
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