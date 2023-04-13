Экс-игрока ялтинского "Рубина" поймали с килограммом мефедрона

По нашим данным, иномарку, за рулём которой был 30-летний спортсмен, остановили вечером 12 апреля в Ялте. Полицейские обнаружили в салоне два свёртка с веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что внутри был мефедрон весом около килограмма. В отношении Белика возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.