Экс-игрока ялтинского "Рубина" поймали с килограммом мефедрона
В Крыму с килограммом наркотиков задержан экс-игрок ялтинского "Рубина" Белик
Денис Белик. Обложка © VK / Республиканская Федерация футбола Крыма
В Крыму с килограммом наркотиков задержан бывший полузащитник ялтинского "Рубина" Денис Белик. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, иномарку, за рулём которой был 30-летний спортсмен, остановили вечером 12 апреля в Ялте. Полицейские обнаружили в салоне два свёртка с веществом белого цвета. Позже экспертиза показала, что внутри был мефедрон весом около килограмма. В отношении Белика возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
Денис Белик — воспитанник симферопольской "Таврии", несколько лет выступал за ялтинский "Рубин". В настоящее время играет в составе команды "Черноморец" (село Чистенькое).
Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала главного борца с наркотиками в Свердловской области. Речь идёт о полковнике полиции Иване Ергеледжи.