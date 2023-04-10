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10 апреля, 11:10

ФСБ задержала главного борца с наркотиками в Свердловской области

СМИ: ФСБ задержала главу свердловского управления МВД по борьбе с наркотиками

<p>Начальник УНК ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Ергеледжи Иван Алексеевич.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области</p>

Начальник УНК ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Ергеледжи Иван Алексеевич. Фото © Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области полковника полиции Ивана Ергеледжи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на несколько источников в силовых структурах.

"Ергеледжи задержан вчера вечером в Первоуральске, подозрения по части 4 статьи 159 УК РФ. По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет. Полковник в изоляторе временного содержания", — сообщил один из источников.

Другой собеседник агентства подтвердил факт задержания, но уточнил, что пока рано говорить о причастности Ергеледжи к преступлению. Не всё так однозначно, пояснил он.

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Ситуацию также прокомментировал руководитель пресс-центра полицейского главка полковник Валерий Горелых. По его словам, сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление более точных и подробных обстоятельств случившегося.

"По итогам будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования, если информация о причастности должностного лица к противоправной деятельности найдёт своё подтверждение", — сказал Горелых журналистам.

Ранее Лайф писал, что в Уфе задержали сотрудника полиции, который подрабатывал закладчиком наркотиков. 28-летний лейтенант попался с поличным собственным же коллегам.

Никита Никонов
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