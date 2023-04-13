В Нижнем Тагиле закладчица прятала наркотики в детском комбинезоне с кошкой

В Нижнем Тагиле закладчица проявила изобретательность и спрятала наркотики в комбинезоне с кошкой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В Нижнем Тагиле закладчица прятала наркотики в комбинезоне с кошкой. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" задержана жительница Красноярского края. Женщина подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере", — отметили в ведомстве.

Злоумышленница приехала в Свердловскую область по заданию анонимного куратора. Неизвестный сообщил женщине координаты тайника, где она должна была расфасовать крупную партию наркотиков на более мелкие части и сделать закладки в разных концах города.

Её задержали с поличным рядом с дачным посёлком на окраине Нижнего Тагила. Чтобы избежать подозрений, женщина изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребёнком. При этом в комбинезоне для новорождённого была кошка. Оттуда правоохранители достали пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном (мефедрон). Кроме того, оперативники обнаружили 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение суток. Общий вес наркотиков — порядка 170 граммов. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ.