КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 18:47

Задержанную в Индии за наркотики призёра Олимпиады-80 выпустили под залог

В Индии выпустили под залог задержанную за наркотики призёра ОИ-1980 Варганову

<p>Светлана Варганова. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VarganovaS.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Qweasdqwe</p>

Светлана Варганова. Обложка © Wikipedia / Qweasdqwe

Индийский суд выпустил под залог россиянку, призёра Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлану Варганову, которую ранее задержали в штате Гоа по подозрению в торговле наркотиками.

"Варганова отпущена под залог судом города Мапусы. Разбирательство в её отношении продолжается", — сказал ТАСС представитель российского генконсульства.

Он отметил, что 58-летняя Варганова находится в Гоа, но предпочитает не раскрывать своего точного местонахождения. На связь с российскими властями женщина выходить не собирается.

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Ранее Лайф писал о том, что полиция Индии задержала серебряного призёра Олимпиады-80 по плаванию Светлану Варганову. Её подозревают в нелегальной торговле наркотиками. Вместе с ней был задержан бывший полицейский и индийский гражданин. Российские дипломаты сразу начали выяснять детали.

Наталья Исакова
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