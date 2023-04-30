Задержанную в Индии за наркотики призёра Олимпиады-80 выпустили под залог
В Индии выпустили под залог задержанную за наркотики призёра ОИ-1980 Варганову
Светлана Варганова. Обложка © Wikipedia / Qweasdqwe
Индийский суд выпустил под залог россиянку, призёра Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлану Варганову, которую ранее задержали в штате Гоа по подозрению в торговле наркотиками.
"Варганова отпущена под залог судом города Мапусы. Разбирательство в её отношении продолжается", — сказал ТАСС представитель российского генконсульства.
Он отметил, что 58-летняя Варганова находится в Гоа, но предпочитает не раскрывать своего точного местонахождения. На связь с российскими властями женщина выходить не собирается.
Ранее Лайф писал о том, что полиция Индии задержала серебряного призёра Олимпиады-80 по плаванию Светлану Варганову. Её подозревают в нелегальной торговле наркотиками. Вместе с ней был задержан бывший полицейский и индийский гражданин. Российские дипломаты сразу начали выяснять детали.