Задержанную в Индии за наркотики призёра Олимпиады-80 выпустили под залог

Индийский суд выпустил под залог россиянку, призёра Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлану Варганову, которую ранее задержали в штате Гоа по подозрению в торговле наркотиками.

"Варганова отпущена под залог судом города Мапусы. Разбирательство в её отношении продолжается", — сказал ТАСС представитель российского генконсульства.

Он отметил, что 58-летняя Варганова находится в Гоа, но предпочитает не раскрывать своего точного местонахождения. На связь с российскими властями женщина выходить не собирается.