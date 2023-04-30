Посольство занялось инцидентом с задержанием в Индии призёрки Олимпиады-80
Посольство РФ в Индии выясняет причины ареста призёра Олимпиады-80 Варгановой
Обстоятельства задержания двух российских граждан в индийском штате Гоа выясняет Посольство России в Индии. Задержанных, среди которых призёр Олимпиады-80 Светлана Варганова, обвиняют в причастности к торговле наркотиками.
"Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", — рассказали ТАСС в пресс-службе диппредставительства.
Ранее Лайф писал о том, что полиция Индии задержала серебряного призёра Олимпиады-80 по плаванию Светлану Варганову. Её подозревают в нелегальной торговле наркотиками. Вместе с ней задержан бывший полицейский и индийский гражданин.
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