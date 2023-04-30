Посольство занялось инцидентом с задержанием в Индии призёрки Олимпиады-80

Обстоятельства задержания двух российских граждан в индийском штате Гоа выясняет Посольство России в Индии. Задержанных, среди которых призёр Олимпиады-80 Светлана Варганова, обвиняют в причастности к торговле наркотиками.

"Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", — рассказали ТАСС в пресс-службе диппредставительства.