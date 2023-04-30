КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 22:53

Призёра Олимпиады-80 Варганову арестовали в Индии за торговлю наркотиками

<p>Светлана Варганова. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VarganovaS.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Qweasdqwe</p>

Светлана Варганова. Обложка © Wikipedia / Qweasdqwe

Полиция Индии задержала серебряного призёра Олимпиады-80 по плаванию Светлану Варганову. Россиянку подозревают в нелегальной торговле наркотиками, сообщает The Indian Express.

Всё произошло в Гоа во время операции Бюро по контролю над наркотиками (NCB). Среди троих арестованных ещё один россиянин, который оказался бывшим полицейским. У них изъяты кокаин, метамфетамин и другие запрещённые вещества.

Как сообщил представитель NCB, 58-летняя Варганова уже несколько лет живёт в Индии, где занимается поставками наркотиков для иностранных граждан.

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Россиянин пытался привезти с Пхукета пакет марихуаны, но забыл, что в РФ она незаконна

Ранее власти Бали депортировали двух россиян за покупку и употребление наркотиков. Мужчин взяли с поличным во время ночной вечеринки.

Ольга Платонова
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