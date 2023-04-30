Призёра Олимпиады-80 Варганову арестовали в Индии за торговлю наркотиками
Светлана Варганова. Обложка © Wikipedia / Qweasdqwe
Полиция Индии задержала серебряного призёра Олимпиады-80 по плаванию Светлану Варганову. Россиянку подозревают в нелегальной торговле наркотиками, сообщает The Indian Express.
Всё произошло в Гоа во время операции Бюро по контролю над наркотиками (NCB). Среди троих арестованных ещё один россиянин, который оказался бывшим полицейским. У них изъяты кокаин, метамфетамин и другие запрещённые вещества.
Как сообщил представитель NCB, 58-летняя Варганова уже несколько лет живёт в Индии, где занимается поставками наркотиков для иностранных граждан.
Ранее власти Бали депортировали двух россиян за покупку и употребление наркотиков. Мужчин взяли с поличным во время ночной вечеринки.